Camila Pitanga fala sobre retorno à Globo após quatro anos do fim do contrato

Após quatro anos afastada, Camila Pitanga retorna à TV Globo com uma participação especial na novela Dona de Mim, que estreia na segunda-feira, dia 28. A atriz, de 47 anos de idade, compartilhou em entrevista ao Extra suas reflexões sobre o fim do contrato na emissora.

A famosa que dará vida a Ellen, na trama das sete, revela que apesar de ser uma participação inicial para gravar 12 cenas, viu seu trabalho dobrar em um mês:

Quando soube que era da [autora] Rosane Svartman, já disse quero antes mesmo de saber o que seria. Estava previsto gravar 12 cenas, mas foi uma sinergia tão linda que dobramos o número em um mês. Foi uma maratona. Aparecerei no primeiro capítulo e continuo no ar em flashbacks, conta.

Apesar da volta breve, o jornal a questionou sobre um possível retorno em papéis fixos no canal:

Minha questão é ter bons personagens. Sou operária de carteirinha, respondeu direta.

Ela ainda admitiu que o fim do contrato fixo causou frio na barriga na época:

Eu era do tempo do onça na emissora, amor. Mas também achei que era importante arejar, para voltar agora com outras experiências. Esse período me trouxe confiança para arriscar. O sucesso de Beleza Fatal (produção da Max, atualmente no ar na Band) comprova isso.

Camila também não deixou de falar sobre como foi reencontrar e trabalhar outra vez com Tony Ramos.

Eu sou apaixonada por esse homem. Fizemos Mulheres apaixonadas, Paraíso tropical... Antes de as gravações começarem, ficamos horas fazendo atualizações da vida. Tony é generoso, sensível... E é engraçado, viu?

Se engana quem pensa que Camila é apenas atriz, a famosa também é produtora executiva na Max, e confirma reuniões para apresentar projetos também à Globo:

Não parei. Fiz peça, filmes, sou uma formiguinha atômica, brinca. Sempre fui produtora, está no meu DNA não ficar esperando.