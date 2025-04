Tony Bellotto recebe visita de Branco Mello e Sérgio Britto, parceiros de Titãs, durante recuperação de cirurgia

Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs, recebeu a visita de seus colegas Branco Mello e Sérgio Britto no último sábado, dia 26. O encontro ocorreu enquanto Bellotto se recupera de uma cirurgia realizada no início de abril, após ser diagnosticado com um tumor no pâncreas durante exames de rotina. O procedimento foi bem-sucedido, e o músico está em processo de recuperação, conforme informado pela equipe dos Titãs.

A visita foi registrada em uma foto compartilhada nas redes sociais, na qual também aparecem Malu Mader, esposa de Tony Bellotto, Ângela Figueiredo, esposa de Branco Mello, e Raquel Garrido, esposa de Sérgio Britto.

Nos comentários da publicação, Tony agradece o apoio dos amigos e afirma que está se recuperando bem:

Grande visita aqui hoje! Me recuperando bem, logo estarei de volta!