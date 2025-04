Filha de Meghan Markle e Príncipe Harry elogia geleia caseira da mãe: É linda

Meghan Markle tem estado dia após dia mais ativa nas redes sociais, no entanto, são raros os momentos em que compartilha algo dos filhos em seu perfil no Instagram. No último sábado, dia 26, a Duquesa de Sussex gravou uma sequência de Stories, mostrando a preparação de geleia caseira de morango que faz parte da linha de produtos de sua marca, As Ever.

Além da geleia, a linha inclui mel de flores silvestres, chás de ervas, mistura para crepes e biscoitos amanteigados, que foram todos esgotados rapidamente após o lançamento. Na ocasião registrada na plataforma digital, Meghan contou com uma ajudante para lá de especial e de acordo com o Daily Mail, a Princesa Lilibet Diana, de três anos de idade, caçula da relação da famosa com o Príncipe Harry, encantou os fãs ao ver a mamãe na cozinha.

Quando questionada a respeito do que achava da geleia, respondeu de maneira adorável:

- Eu acho que é linda.

O momento, surpreendeu internautas pelo forte sotaque americano da pequena, reflexo de sua criação na Califórnia, Estados Unidos. Em entrevistas recentes, Meghan revelou que tanto Lilibet quanto seu irmão mais velho, Archie, de cinco anos de idade, possuem sotaques predominantemente americanos, mas ocasionalmente pronunciam palavras com o sotaque britânico herdado do pai, como a palavra zebra.