Zverev se irrita com 'VAR' e usa celular em vitória no Masters 1000 de Madri

O alemão Alexander Zverev protagonizou uma cena inusitada na terceira rodada do Masters 1000 de Madri neste domingo. Durante a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 e 7/6, contra o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, na quadra Manolo Santana, em Madri, o tenista se irritou com uma marcação da arbitragem e pegou seu celular para registrar a situação.

Atual número dois do mundo no ranking da ATP, Zverev reclamou da marcação de uma bola boa para seu adversário confirmada pelo sistema eletrônico da competição. Após o debate com o juiz sueco Mohamed Lahyani não surtir efeito, o atleta pegou seu celular e fez uma foto da marca. Ele acabou punido pela arbitragem por conduta antidesportiva e foi vaiado pelo público. Tudo aconteceu enquanto ele vencia o segundo set por 5/4.

Ao fim da partida, o alemão foi até suas redes sociais para postar o resultado da foto. Ele aproveitou para desabafar sobre a marcação. "Vou deixar essa (foto) aqui. Isso foi um chamado (de bola boa). Chamada interessante", escreveu.

O novo sistema eletrônico, que foi adotado em fevereiro nos torneios de saibro, vem gerando debate e reclamações entre os tenistas.

A alemã Eva Lys, número 68 do mundo, também se incomodou com a tecnologia em solo espanhol. Ela foi até as redes sociais ironizar marcações na última sexta-feira, após perder para a americana Jessica Pegula, por 2 sets a 0, no WTA 1000 de Madri. "O sistema eletrônico deu bola dentro, mas foi um saque para fora. Opiniões?", questionou.

Número 1 do mundo na WTA, Aryna Sabalenka foi outra que resolveu registrar uma marcação duvidosa com uma foto. A polêmica aconteceu durante a vitória por 2 sets a 0 contra Elise Mertens, no WTA de Stuttgart, no dia 19. Sabalenka pediu para a árbitra descer para ver a marca da bola, mas não foi atendida. Ela contestava que seu winner havia tocado a linha.

Zverev chegou na terceira fase do torneio após vencer o também espanhol Roberto Bautista Agut, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Agora, ele espera a definição do seu adversário para a disputa das oitavas de final.