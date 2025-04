Aos 94 anos de idade, Benedito Ruy Barbosa surge em participação no Globo Rural

Lenda viva! Aos 94 anos de idade Benedito Ruy Barbosa participou do Globo Rural nas reportagens especiais pelos 60 anos de TV Globo. O autor relembrou momentos marcantes da vida e contou com convidados no sítio da família, como Antônio Fagundes.

Ao longo da conversa, a infância de Bendito foi relembrada, além da história contada por ele mesmo sobre a vida. Grande nome das novelas, tudo o que o autor viveu após perder o pai e ter que se responsabilizar em ajudar a família, até sair do jornalismo para escrever ficção daria uma boa trama.

No bate-papo, Antônio surgiu para reassistir uma das cenas mais marcantes da carreira. Além de ser o motivo pelo qual aceitou fazer a novela Renascer. Segundo o ator, quando Benedito revelou como seria o final de Zé Inocêncio e João Pedro.

Além de Benedito Ruy Barbosa, a família conta com outros grandes nomes da teledramaturgia. Os netos, Edmara e Bruno Luperi também se tornaram autores, o rapaz foi o responsável por adaptar as tramas Pantanal e Renascer, escritas originalmente pelo avô.