Vem aí! Beyoncé posta vídeo de preparação para nova turnê

Deixando os fãs ansiosos! Neste domingo, dia 27, Beyoncé compartilhou um vídeo mostrando um pouco dos bastidores da preparação do primeiro estádio para a nova turnê. Na próxima segunda-feira, dia 28, a cantora estreia a apresentação com as músicas do álbum Cowboy Carter.

Na legenda, a Queen Bee contou que está vindo com tudo para os novos shows:

Ela vem aí.

A primeira apresentação de Bey para o grande público depois de ganhar o tão aclamado Grammy de Álbum do Ano, será em Los Angeles, nos Estados Unidos, no SoFi Stadium.