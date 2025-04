Mega-Sena: aposta de Ribeirão Pires leva prêmio de R$ 38 mil

Uma aposta feita em Ribeirão Pires garantiu um prêmio de R$ 38.163,34 ao acertar cinco números da Mega-Sena, no concurso 2.856, sorteado na noite desse sábado (26), na capital paulista. O jogo vencedor foi registrado na M Lima Lotérica Ltda.



As dezenas sorteadas foram: 03 – 05 – 10 – 27 – 38 – 48.



Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas e levado o prêmio principal, 50 apostas, em todo o país, conseguiram acertar cinco números e foram premiadas. Além disso, outras 4.216 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo o prêmio de R$ 646,57 cada.



Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o prêmio da Mega-Sena acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (29). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, exclusivamente por maiores de 18 anos.