Durante Que História é Essa, Porchat?, Fábio Porchat leva tapa de Kyra Gracie e reação diverte web

Momento para lá de curioso... O programa Que História é Essa, Porchat? sempre arranca risadas do público por conta do que as celebridades que contam. Mas dessa vez, a encenação de uma das histórias gerou uma reação que relembrou Fábio Porchat de outra convidada.

Enquanto Kyra Gracie contava sobre um evento que chegou e tinha que cumprimentar as pessoas com tapas fortes, Fábio foi cobaia da simulação. Depois de receber o tabefe no rosto, o apresentador brincou que sentiu saudades de Simaria, que deu um soco nele também durante uma história no show.

Durante a simulação de Kyra e Porchat, um dos presentes na plateia do Que História é Essa, Porchat?, chegou a falar sobre o barulho que gerou: Caraca, estalou.

Pouco antes de terminar o programa, Fábio brincou que não ia poder seguir o tradicional agradecimento da presença de todos os convidados. Além de ter dito que deixou um pouco da parte dele no estúdio da GNT.

- Sempre que termina, eu digo: adorei o programa. Não sei se posso dizer isso hoje. Eu ainda estou com o programa de hoje calando muito a fundo aqui dentro. Ainda estou surpreso, eu acho que um pedaço da minha alma ainda está lá. Mas estou com uma energia violenta, uma energia boa demais.