Vinícius Nascimento desabafa sobre amizades pós-BBB 25: Tem gente que eu não quero nem cruzar na rua

Após o encerramento do Big Brother Brasil 25, Vinícius Nascimento compartilhou suas impressões sobre as amizades formadas durante o confinamento. Em entrevista à rádio Bahia FM, o baiano foi direto ao afirmar que há ex-colegas de confinamento que ele prefere evitar. Eita!

No entanto, Vinícius destacou que pretende manter amizade com todos os integrantes do Quarto Anos 50, Vitória Strada, Diego e Daniele Hypólito, Guilherme, Joselma e sua melhor amiga Aline. Inclusive, o ex-brother revelou que eles criaram um grupo em um aplicativo de mensagens:

- A gente vai continuar amigo. Inclusive, já temos um grupo no WhatsApp.

O baiano ainda comentou:

- Quem eu não gosto, eu não quero por perto.

Ao ser questionado sobre quais participantes estaria falando, ele preferiu não responder e brincou:

- É nítido que tem gente que eu não quero ver nunca mais na minha vida, que eu não quero nem cruzar na rua. Se eu puder, mudo de calçada dando até mortal.

A locutora da rádio devolveu a brincadeira, dizendo:

- Beijo, Maike!

E ex-BBB respondeu:

- Depende? O Maike é o mínimo dos meus problemas.

Nas redes sociais, foi observado que Vinícius não segue Maike, Gabriel, Edy, Diogo Almeida e Dona Vilma. Vale lembrar que com esses dois últimos, o baiano protagonizou uma das maiores brigas da edição.