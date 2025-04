Fico feliz de ver entusiasmo de Márcio França com São Paulo, diz Alckmin

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse que está feliz ao ver entusiasmo do ministro do Empreendedorismo, da Empresa de Pequeno Porte e da Microempresa, Márcio França (PSB), para concorrer ao governo de São Paulo nas eleições de 2026. Alckmin também fez uma crítica sutil à gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no tema da segurança pública neste sábado, 26, durante Congresso Estadual de seu partido.

"Quando assumimos, em 2001, o Estado de São Paulo tinha 13 mil assassinatos por ano. Fomos reduzindo: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, até 4, 3 mil. Com respeito, inteligência, tecnologia, trabalho e comportamento", disse o presidente. "Quero estimular todos: cada coisa tem sua hora e cada hora tem seu caminho. Conte conosco, Márcio França."

A segurança pública é a área mais mal avaliada do governo Tarcísio, segundo a mais recente pesquisa Quaest: 34% dos paulistanos veem o trabalho do republicano como negativo nessa seara.

Neste sábado, França afirmou publicamente que possui o desejo de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes e aguarda o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem o apoio considera essencial para que sua candidatura tenha musculatura. Durante discurso, o ministro criticou duramente o atual governador. "Nós temos hoje um ovo da serpente sendo gestado, preparado", disse.

"Além de tudo, orienta errado. E o jeito que se usa é matar os meninos. Mata os meninos, que aí resolve. Mas não adianta. Atrás de um menino vem outro menino. É preciso dar oportunidade, dar chance para esses meninos", continuou França, referindo-se à política de segurança pública. "É diferente do (Jair) Bolsonaro. Com todos os defeitos, o Bolsonaro é autêntico. É melhor do que as pessoas falsas. Porque as pessoas falsas não falam tudo o que pensam, elas esperam o momento certo."