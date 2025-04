Ex-participantes do BBB25, Aline Patriarca e Diogo Almeida estão juntos após fim do reality, afirma portal

O Big Brother Brasil 25, chegou ao fim na última terça-feira, dia 22, no entanto, tem ex-participantes engatando relacionamento. Aline Patriarca e Diogo Almeida estão dando inicio a uma relação fora da casa mais vigiada do Brasil. Fontes confirmaram ao Portal Leo Dias que o casal está junto, fortalecendo os laços iniciados durante o confinamento.

Na última quarta-feira, dia 23, Diogo participou da festa de aniversário do também ex-brother, Edy, mas manteve contato constante com Aline, que não conseguiu comparecer devido a uma crise de rinite. Segundo os relatos de fontes presentes no evento, o ator fez ligações e chamadas de vídeo para a ex-sister durante o evento e planejava retornar ao hotel para ficar ao lado dela.

Vale lembrar que o durante o programa, o relacionamento dos dois teve altos e baixos, incluindo momentos de tensão, como quando Diogo indicou Aline ao Paredão por contragolpe, gerando críticas do público.

No entanto, em nota enviada pela assessoria de Diogo Almeida ao Portal Leo Dias, o ator não nega a relação e afirma que ambos estão se conhecendo fora do confinamento:

Aline e eu nos conhecemos dentro do BBB e o que vivemos lá foi muito verdadeiro. Agora, estamos nos conhecendo fora da casa, porque acaba sendo diferente, a configuração da vida fora do confinamento é outra. O que não mudou foi a admiração que temos um pelo outro.

E ai, você torce por esse casal?