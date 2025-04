Gato Preto se desculpa após perder parto de filha com Bia Miranda e diz se sentir culpado pelo nascimento prematuro

O influenciador digital Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, utilizou suas redes sociais na noite da última sexta-feira, dia 25, para se desculpar publicamente por não ter comparecido ao parto de sua filha Maysha, da relação com Bia Miranda. Através dos Stories, ele admitiu os erros e pediu uma nova chance as pessoas que o acompanham.

- Vim aqui trocar um papo com vocês referente a tudo o que está acontecendo. Infelizmente, não consegui ver o parto da minha filha, como vocês já sabem. Foi erro meu também. Devo uma satisfação a vocês também que estão acompanhando desde o começo. Agi de forma completamente errada. Vim aqui me desculpar e pedir mais uma chance para mostrar para vocês que sou um cara diferente daquele que demonstrei ser, iniciou seu pronunciamento.

O influenciador revelou que contribuiu para que Bia Miranda entrasse em trabalho de parto prematuro, com apenas 33 semanas de gestação:

- Tinha acabado o relacionamento. Voltei para São Paulo e tomei umas, entre outras coisas. Não consegui acompanhar o parto da minha filha, a coisa que eu mais queria. Tenho muita culpa pela criança ter nascido prematura. Eu que causei isso pelo vídeo antigo que postei. Nunca imaginar tudo o que aconteceu. Fez a bolsa estourar e causou um parto antes. Estou arrependido das coisas que fiz. Meu ego é muito gigante e me atrapalha em muitas coisas, mas quem me conhece pessoalmente sabe que tenho uns probleminhas aí. Não é fácil e nunca vai ser.

Samuel também esclareceu que os vídeos que publicou eram antigos e que não havia se envolvido com outras pessoas, como havia dado a entender anteriormente:

- Tudo o que eu postei foi coisa antiga. Não fiquei com ninguém. Estou vindo aqui para pedir mais uma chance para vocês. Eu sou um pouco desequilibrado e, quando estou irritado, fico cego. Meu orgulho e ego são muito grandes e me atrapalham. Até para pedir desculpa está sendo difícil, mas estou sendo homem. Errei, mas mereço uma segunda chance. Essa menina veio para me salvar, como meus outros filhos também. Morro de saudades, mas o meu orgulho é tão... Tenho que parar de ser assim, finalizou.