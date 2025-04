Silvia Abravanel se casa com o sertanejo Gustavo Moura em cerimônia televisionada pelo SBT

A apresentadora Silvia Abravanel oficializou, na última sexta-feira, dia 25, sua união com o cantor sertanejo Gustavo Moura em um cartório de São Paulo. O momento, para lá de especial, foi televisionado ao vivo durante o programa Fofocalizando, do SBT. Que chique, não?!

Enquanto Gustavo Moura, conhecido pelo trabalho na dupla sertaneja com Rafael, apostou em um terno azul-claro, a filha de Silvio Santos abriu mão de estilistas renomados e escolheu um modelo romântico em tom off-white, comprado diretamente no Brás, um famoso bairro da capital paulista, conhecido por ser um centro popular de lojas.

- A Moda do Brás agradece, porque essa roupa é do Bem Retiro. Não tem essas coisas de figurino. Eu faço questão de falar mesmo, porque as roupas de lá são muito lindas, afirmou para o Fofocalizando.

Os dois trocaram alianças sob olhares atentos de familiares, amigos e espectadores de todo o Brasil, no entanto, apesar da celebração civil ter sido mais íntima, Silvia e Gustavo já programam uma festa maior para acontecer em novembro de 2025. De acordo com os pombinhos, o tema do evento será country e irá receber mais de 300 convidados. A festa era para acontecer em outubro de 2024, mas com a morte de Silvio Santos, foi adiada.