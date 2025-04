Mega-Sena promete R$ 3,5 milhões neste sábado (26)

A Mega-Sena pode mudar a vida de mais um sortudo neste sábado (26). O concurso 2.856 promete um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.



O evento acontece a partir das 20h, diretamente do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e no Facebook.



Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h para fazer sua aposta, seja em qualquer lotérica credenciada do país ou de forma online. O valor do jogo simples, com seis números, é de R$ 5.