Rúben Amorim despista sobre Matheus Cunha e cita Casemiro como exemplo no United

Em meio a rumores sobre reforços para a próxima temporada, o técnico Rúben Amorim preferiu adotar cautela ao comentar possíveis negociações envolvendo o Manchester United. Questionado sobre Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton, o treinador evitou confirmar qualquer interesse.

"O que eu sinto é que há muitos jogadores que querem jogar pelo nosso clube. Não vou falar nada sobre o Matheus. Porque se eu falar uma vez vou ter que falar para qualquer situação que é sim ou não", afirmou.

Matheus Cunha já expressou publicamente o desejo de deixar o Wolverhampton no fim da temporada. O Manchester United aparece como o principal candidato a contratá-lo, disposto a pagar a multa rescisória de 2,5 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 472,84 milhões).

Apesar do mistério sobre reforços, Amorim comentou sobre o momento atual do elenco e citou o volante Casemiro como exemplo de superação dentro do United. "Tudo pode acontecer. Casemiro é o melhor exemplo. Ele não estava jogando e aí você vê nos últimos jogos que ele está jogando muito bem, ele está jogando o tempo todo", destacou o treinador.

Casemiro, que tem contrato até junho de 2026, passou boa parte da temporada sob críticas pesadas da mídia inglesa e chegou a ser incluído em listas de possíveis dispensas. No entanto, o brasileiro vem ganhando mais minutos e retoma espaço importante na equipe nos momentos finais do campeonato.

O Manchester United trabalha para minimizar os danos de uma campanha bastante decepcionante no Campeonato Inglês. Atualmente, o clube é apenas o 14º colocado, com 38 pontos, uma posição confortável apenas pela enorme distância para a zona de rebaixamento - o Ipswich Town, primeiro time dentro do Z-3, soma apenas 21 pontos.

O próximo compromisso do Manchester United será neste sábado, às 10h (horário de Brasília), contra o Bournemouth, no Vitality Stadium, pela reta final do campeonato.