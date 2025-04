FMI enfatiza que o Brasil tem um 'desafio fiscal muito forte' à frente

O diretor do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, enfatizou que o Brasil tem um "desafio fiscal muito forte" e que um ponto central é se o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentará novas medidas para conter o crescimento da dívida pública.

"O Brasil tem um desafio fiscal muito forte, e eles estão tomando medidas para estabilizar a dívida, mas a discussão que temos com eles é se teremos mais ações nesta direção", afirmou ele em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 25.

O FMI estima que o peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve aumentar de 87,3%, em 2024, para 92% neste ano. Ao fim do governo Lula, o organismo estima piora de mais de 12 pontos porcentuais, para 96% em 2026, o patamar de endividamento mais elevado desde 2020.

"Muitos países terão níveis de dívida com índices que retornarão ao pico da covid-19", reforçou o diretor do FMI. Valdés enfatizou ainda a importância de o Brasil cumprir a meta de superávit primário neste ano.

Quanto aos juros, Valdés destacou que o Banco Central (BC) brasileiro tem mantido uma política monetária "rigorosa" no País, buscando voltar a inflação à meta de 3% com tolerância de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo. "Dadas as incertezas neste ambiente, é muito importante que os bancos centrais reforcem o compromisso com a independência", disse.

Desaceleração

Valdés disse que políticas econômicas mais rígidas devem causar uma "desaceleração relevante" do Brasil em 2025. O FMI espera que o Produto Interno Bruto (PIB) do País cresça 2,0% em 2025, uma queda de 0,2 ponto porcentual ante sua última projeção, de janeiro. No ano passado, a economia brasileira cresceu 3,4%.

"Continuamos esperando uma desaceleração relevante no Brasil, impulsionada por políticas mais rígidas apropriadas", afirmou Valdés.

O FMI revisou o PIB do Brasil em linha com os cortes que fez em suas projeções diante dos efeitos esperados com a guerra comercial global nas economias. Na América Latina, o impacto será "heterogêneo", com o México podendo enfrentar uma recessão neste ano. Já na Argentina e no Equador, o Fundo projeta uma "importante recuperação".

