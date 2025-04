Benny Blanco recria baile de formatura para realizar desejo de Selena Gomez

Que sonho! Benny Blanco proporcionou à noiva, Selena Gomez uma experiência única. O produtor musical recriou um baile de formatura para ela assim que soube que a amada nunca havia participado de um prom, tradicional baile de formatura do ensino médio nos Estados Unidos.

Benny organizou uma noite especial, incluindo a entrega de um corsage a Selena, um gesto tradicional nesses eventos, limousine e sessão de fotos em um shopping, acompanhada da música Just the Two of Us.

O casal, que iniciou o relacionamento em junho de 2023 e ficou noivo em dezembro de 2024, compartilhou o momento nas redes sociais. Selena usou um vestido roxo, enquanto Benny optou por um terno preto clássico e mostrou o resultado da surpresa por meio de um vídeo nas redes sociais, onde detalha passa a passo do que planejou para a cantora.