Silvia Abravanel se casa com Gustavo Moura: Casados pela vontade somente dEle!

Parabéns! Nesta sexta-feira, dia 25, Silvia Abravanel oficializou sua união com o cantor, Gustavo Moura. Apaixonada, a apresentadora compartilhou alguns cliques em suas redes sociais e recebeu o carinho de fãs e amigos.

No feed, ela posou sorridente exibindo o luxuoso vestido que escolheu para o momento tão especial. Na legenda, ela citou um versículo da Bíblia.

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2.

E encerrou:

Cá estamos eu e meu amor, Gustavo Moura. CASADOS pela vontade somente dEle!

Vale pontuar que a cerimônia aconteceu no civil, na cidade de São Paulo. A festa religiosa acontecerá no mês de novembro, no estilo country.