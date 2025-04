Tailândia será capaz de negociar tarifas com os EUA, diz ministro de Comércio

A Tailândia eventualmente será capaz de negociar tarifas e obter os maiores benefícios possíveis de sua relação comercial com os Estados Unidos, disse nesta sexta-feira o ministro do Comércio do país, Pichai Naripthaphan, acrescentando que espera que as duas partes não demorem para chegar a um acordo.

As negociações estavam programadas para começar nesta semana, mas foram adiadas porque Washington pediu a Bangcoc para revisar questões como sua estrutura tarifária, de acordo com o primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra.

Ao comentar o crescimento anualizado de 15% das exportações tailandesas no primeiro trimestre, Naripthaphan prometeu que elas irão cumprir ou até superar as metas para este ano, de aumento de 2% a 3%.

O ministro do Comércio também disse que a Tailândia manterá boas relações tanto com os EUA quanto com a China.

A economia tailandesa, a segunda maior do Sudeste Asiático, está entre as mais afetadas pela política tarifária do presidente Donald Trump. Os produtos do país enfrentarão uma taxa de 36% para entrar nos EUA se não for negociada uma redução antes do fim da pausa de 90 dias na aplicação das chamadas "tarifas recíprocas", em julho.

Os EUA foram o maior mercado de exportação da Tailândia no ano passado, com remessas de US$ 55 bilhões, de acordo com informações da Reuters.

https://www.forexlive.com/news/thai-commerce-minister-thailand-will-eventually-be-able-to-negotiate-tariffs-with-the-us-20250425/

Thailand will eventually be able to negotiate tariffs with the US, get the most benefits.

Exports may be bumpy but not bad this year.

US officials satisfied with Thailand taking steps to tackle circumvention.

Thailand to keep good relations with both US and China.

Hope negotiations with US won't take long to reach agreements.

Thai exports can replace some Chinese shipments in US market.

Thailand was hit with 36% reciprocal tariffs before Trump paused and lowered them to 10% for 90 days. The underlying market expectations is that the trade war will continue to de-escalate and eventually we will get to trade deals.