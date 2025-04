Confirmada no Power Couple, Gretchen passa por manutenção capilar: Tem que aguentar três meses

Ela vem aí! Na última quinta-feira, dia 25, Gretchen foi confirmada ao lado do marido, Esdras de Souza, na nova temporada do Power Couple, reality exibido na Record, que estreia no dia 29 de abril.

Animada para o novo desafio, a cantora mostrou nas redes sociais que já está se preparando para a competição. A cantora postou um vídeo do momento em que estava fazendo a manutenção do aplique capilar. A responsável pelo trabalho falou que estava caprichando, já que precisa durar cerca de três meses.

- Hoje a fixação vai ser diferenciada para que o cabelo dure três meses porque nossa rainha vai ganhar. Tenho que deixar muito preso. Colei e costurei! Ela sempre ama. Ela se apaixona por todos, disse a profissional.

Gretchen também se pronunciou:

- Este cabelo tem que aguentar três meses. Ela estudou faz duas semanas para colocar esse cabelo para que ele dure três meses. Vou ter que fazer prova, lavar o cabelo, prender...