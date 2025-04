Na reta final da gravidez, Brunna Gonçalves participa virtualmente do aniversário de Ludmilla

Na noite da última quinta-feira, dia 24, Ludmilla comemorou seus 30 anos de idade com uma festa no Rio de Janeiro. A celebração contou com a ausência física de sua esposa, Brunna Gonçalves, que está na reta final da gravidez de Zuri, primeira filha do casal.

Apesar de não estar presente, Brunna participou do evento por meio de uma chamada de vídeo, demonstrando todo o amor por sua amada. A dançarina chegou a publicar um print da tela da ligação, e escreveu na legenda:

Dia inteiro grudadinha na aniversariante do dia.

Em suas redes sociais, Brunna compartilhou também uma foto exibindo o barrigão em um vestido branco, mencionando que ela e Zuri estavam prontas para curtir o aniversário da mamãe mesmo que online. O look All White fazia parte do tema da festa, onde todos os convidados deveriam usar a cor.

O evento teve uma política de proibição de celulares, mas Ludmilla fez questão de incluir Brunna no momento especial mostrando como estava a comemoração e chegou a gravar a apresentação de uma banda para que a esposa assistisse.

Além de Brunna, Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, também não pôde comparecer à festa, mas também esteve presente virtualmente e prestou uma homenagem emocionante à filha nas redes sociais. Ela expressou saudades e desejou que Ludmilla comemorasse o dia com alegria e amor.