Chuva em SP: duas regiões da cidade entram em estado de atenção para alagamentos

A forte chuva que atinge a cidade de São Paulo colocou as zonas norte e leste em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira, 25.

Segundo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, a região do Itaim Paulista, na zona leste, é uma das mais afetadas e recebeu alerta após o córrego Itaim transbordar.

Ainda de acordo com o GGE, a propagação de uma área de baixa pressão, permanece mantendo o tempo instável na cidade.

Imagens do radar meteorológico mostram chuva em toda a cidade, porém, na zona leste, chove principalmente nas subprefeituras de Ermelino Matarazo, São Miguel paulista e Itaim paulista.

Devido ao solo encharcado, há potencial para formação de alagamentos, quedas de árvores e transbordamentos.

Alerta laranja

Nesta sexta, 25, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas em áreas de São Paulo, incluindo a capital paulista, além de trechos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e algumas cidades do Paraná. O aviso é válido até sábado, 26, mas pode ser atualizado.

De acordo com o Inmet, são esperadas precipitações de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. "Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", acrescenta o instituto.

Veja a previsão para SP, de acordo com a Meteoblue:

Sábado: entre 18ºC e 24ºC;

Domingo: entre 19ºC e 26ºC;

Segunda-feira: entre 18ºC e 24ºC;

Terça-feira: entre 16ºC e 20ºC.