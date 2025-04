Agrishow: Banco do Brasil projeta R$ 3 bilhões em propostas de crédito durante feira

O Banco do Brasil (BB) espera acolher R$ 3 bilhões em propostas de crédito durante a 30ª edição da Agrishow, que ocorrerá na próxima semana, em Ribeirão Preto (SP). Em nota, explicou que terá um estande de 600 m? e uma série de ações voltadas para produtores e para o público jovem.

O vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do BB, Luiz Gustavo Braz Lage, destacou, na nota, que o banco oferecerá "atendimento com assessoria, orientação de negócios e soluções completas de financiamentos para o pequeno, o médio e o grande produtor".

Durante os cinco dias de Agrishow (entre 28 de abril e 2 de maio), mais de cem funcionários especializados estarão no estande para atendimento aos clientes e representarão o banco em atividades como palestras, painéis e ações promocionais.

A feira também marca o lançamento do Clube Broto, programa de benefícios para produtores que adotam práticas digitais e sustentáveis, dentro da plataforma digital Broto. A iniciativa pretende atingir 100 mil assinaturas em três anos. Além disso, na Agrishow, a BB Consórcios também vai oferecer um grupo de veículos pesados com 30% de desconto na taxa de administração para o período da feira.

O BB projeta atingir até junho 100% da execução dos recursos equalizados do Plano Safra 2024/25. No início do ano, o banco já havia alcançado R$ 400 bilhões de saldo na carteira de crédito do agro, marca histórica que contempla mais de 1,6 milhão de operações - um crescimento de 12% frente ao mesmo período de 2024.