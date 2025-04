Murilo, Veiga, Bruno Rodrigues e Mayke iniciam transição física no Palmeiras; Ríos vira opção

Sem descanso após ganhar do Bolívar na altitude de La Paz na quinta-feira à noite, pela Libertadores, o Palmeiras já voltou às atividades na manhã desta sexta-feira visando o confronto com o Bahia, domingo, no Allianz Parque, no qual defenderá a liderança isolada do Brasileirão. Vivendo melhor fase da temporada, o técnico Abel Ferreira ainda pode ganhar reforços com Murilo, Raphael Veiga, Bruno Rodrigues e Mayke iniciando transição fíica e com Richard Ríos trabalhando sem dores.

O elenco voltou de madrugada da Bolívia e os jogadores dormiram algumas horas na academia de Futebol. Os titulares fizeram trabalho regenerativo e foram dispensados para descansar em casa. Já os demais jogadores foram ao gramado pra atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos.

Com o auxílio de jovens da base nos trabalhos, Abel Ferreira recebeu boas notícias para a sequência da temporada, na qual o time alviverde vem de sete vitórias seguidas, defenderá as lideranças na Libertadores e no Brasileirão e estreará na Copa do Brasil diante do Ceará.

O zagueiro Murilo, o lateral-direito Mayke, o meia Raphael Veiga e o atacante Bruno Rodrigues participaram dos trabalhos, dando início ao processo de transição física. Cada um com cronograma estipulado de cargas e metas para cumprir, mas próximos de retorno aos gramados após tratarem lesões.

Els não encaram o Bahia, neste domingo, mas Abel Ferreira pode escalar o colombiano Richard Ríos caso queira. O volante, preservado do último embate por dores na coxa esquerda, treinou em tempo integral e está à disposição. Por outro lado, Vitor Roque, também preservado, mas por dores no tornozelo esquerdo, ficou entregue ao Núcleo de Saúde e Performance.

Surpresa de Abel Ferreira na escalação em La Paz, o lateral-esquerdo Vanderlan comemorou a chance e a possibilidade de alcançar os 100 jogos pelo clube - somou o 99º. "Sempre foi um sonho, primeiramente, me tornar jogador profissional do Palmeiras, e agora estou quase completando 100 jogos, faltando apenas um. É um sentimento muito bom, de gratidão, de olhar para trás e ver tudo o que passei, os títulos, as conquistas, isso não tem preço", disse. "Espero que o centésimo venha com vitória", afirmou o camisa 6, escalado mais fixo em La Paz.

"A minha função era defender e esperar os momentos certos para sair no contra-ataque. Fiz um jogo mais defensivo, que não é muito a minha característica, mas consegui me sair bem e, graças a Deus, alcançamos a vitória, que é algo muito difícil de obter lá", avaliou.

Vanderlan aproveitou para já fazer um prognóstico sobre o embate do Brasileirão, no qual pode obter a marca especial. "O Bahia é um adversário qualificado e sabemos da dificuldade que é enfrentá-lo. No ano passado vimos isso, mas é seguir o plano, seguir tudo o que o professor Abel vai nos passar e, com fé em Deus, sair com mais uma vitória."