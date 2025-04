Caixa ultrapassa R$ 900 mi em contratações do novo consignado privado

A Caixa Econômica Federal ultrapassou os R$ 900 milhões em contratações do novo crédito consignado privado desde o início da oferta, em 21 de março. De acordo com o banco público, foram mais de 77 mil clientes atendidos no período, e a taxa média foi de 2,5% ao mês.

Até a quinta-feira, 24, o consignado só podia ser contratado através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), mantido pelo governo federal.

A partir desta sexta-feira, 25, é possível fazer a operação através dos canais dos bancos.

No caso da Caixa, a linha está disponível no aplicativo na funcionalidade empréstimos, de acordo com o banco público.

A partir do próximo dia 6 de maio, os trabalhadores poderão utilizar o crédito para liquidar dívidas provenientes de outras instituições financeiras.

De acordo com o governo federal, até aqui, foram feitos mais de R$ 8 bilhões em operações do novo consignado.

Os bancos estimam que a maior parte desse total foi através da troca de dívidas, com os clientes contratando o consignado para liquidar dívidas em crédito pessoal ou no consignado privado antigo.