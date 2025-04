Santander e Nuclea criam plataforma para venda de cotas de consórcio

O Santander Brasil e a Nuclea criaram uma plataforma que permite a venda de cotas de consórcios no mercado secundário. Chamada de N-Cotas, a estrutura tem como principal alvo administradoras interessadas em vender cotas canceladas ou em atraso e fundos que desejem comprá-las.

Dados mencionados pelo banco apontam que cerca de 49% das cotas de consórcio são canceladas antes do final do contrato. Esses cancelamentos têm impacto para os consorciados, os grupos ativos e as administradoras. A ideia da plataforma é amenizar esse gargalo ao dar liquidez a estes ativos.

Com autorização dos clientes, as administradoras podem usar a N-Cotas para vender essas cotas. Com isso, o consorciado consegue recuperar valores antes da finalização do grupo. Já os fundos de investimento podem investir recursos nas cotas com deságio em relação ao valor de face.

Chamado pelo Santander e pela Nuclea de um "marketplace inteligente", o sistema permite que as cotas sejam aglutinadas. Assim, os investidores podem comprar lotes de acordo com o volume financeiro desejado, sem precisar fazer negociações individuais. O processo utiliza a tecnologia blockchain, que permite a criação de representações digitais de ativos reais.

"Com essa solução, tornamos o processo mais acessível, transparente e seguro, beneficiando administradoras, investidores e consorciados", diz o vice-presidente de Varejo do Santander, Ede Viani, em nota. "A solução tem um enorme potencial para transformar o mercado secundário de cotas de consórcios, trazendo mais liquidez e novas oportunidades para todos os participantes do ecossistema."

"Trata-se de um produto inovador, com a utilização da tecnologia blockchain, o que viabiliza eficiência no processo operacional. Além disso, o N-Cotas é sustentado pela experiência de mais de 20 anos em infraestrutura tecnológica, ajudando a potencializar ainda mais esse mercado", diz o CEO da Nuclea, André Daré.