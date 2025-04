Velório de Edy Star é aberto ao público nesta sexta-feira; saiba detalhes

O velório do cantor, compositor, dançarino e produtor Edy Star, ocorre nesta sexta-feira, 25, em São Paulo. Ele morreu aos 87 anos, na madrugada de quinta, 24, no Hospital Heliópolis, na zona sul da capital paulista.

As informações foram publicadas no perfil oficial do artista no Instagram. O velório será aberta ao público, das 10h às 13h, no Cemitério do Araçá (Av. Dr. Arnaldo, 666 - Cerqueira César, São Paulo). "Se puder, esteja conosco para um adeus alegre a quem viveu e nos inspirou com tanta coragem e intensidade."

Star estava internado em estado grave, depois de sofrer uma queda em casa, na semana passada. Ele foi transferido para o Hospital Heliópolis na quarta-feira, 23, depois de esperar mais de 30 horas pela remoção na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Mariana, na região central da cidade.

De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa do cantor, as causas foram insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda e pancreatite aguda. O texto diz ainda que o cantor morreu "de forma serena, sem dor, enquanto recebia tratamento médico".

Uma nota assinada pelo coordenador do serviço médico do serviço de urgência e emergência do Hospital Heliópolis, Waldir Rocha de Azevedo Neto, diz que a equipe médica se dedicou "ao tratamento contínuo e intensivo, realizando todos os esforços necessários" para salvar o cantor. "Apesar da implementação de todas as intervenções clínicas indicadas, incluindo suporte ventilatório, hemodiálise e manejo intensivo", não foi possível evitar a morte de Star.