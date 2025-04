Lula desembarca nesta sexta-feira em Roma para funeral do Papa Francisco

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem horário previsto de chegada nesta sexta-feira, 25, às 8h30 (horário de Brasília, 13h30 no fuso local) em Roma, para participar no sábado, 26, do funeral do papa Francisco, que morreu na segunda-feira, 21. Lula desembarcará no Aeroporto Internacional de Roma Leonardo da Vinci, em Fiumicino. A cerimônia fúnebre será realizada na Cidade do Vaticano.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Lula viaja com uma comitiva de quatro ministros de Estado, os três chefes dos Poderes e dez parlamentares. Além deles, também acompanharão a primeira-dama, Rosângela da Silva, e o embaixador Celso Amorim, assessor-chefe da assessoria especial da Presidência da República.

Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também acompanham Lula na viagem ao Vaticano.

A presença deles acontece em meio a envios de projetos importantes para o governo ao Congresso, e a viagem é vista como uma oportunidade para alinhar tal postura.