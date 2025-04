Confiança da construção cai 1,4 ponto em abril após subir em março, mostra FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,4 ponto porcentual na passagem de março para abril, a 93,6 pontos, após ter subido 0,7 ponto em março, informou nesta sexta-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, a média móvel trimestral do índice recuou 0,4 ponto.

"A melhora observada no mês de março não se sustentou: em abril, a confiança diminuiu como resultado de uma percepção mais negativa sobre os negócios correntes, assim como sobre o cenário dos próximos meses. As empresas de Infraestrutura ainda são as mais otimistas, mas vale distinguir a alta da confiança entre as empresas de Edificações Residenciais, segmento favorecido pelas mudanças no Programa Minha Casa Minha Vida", afirmou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo.

Houve, nesta leitura, recuo de 1,6 ponto do Índice de Situação Atual (ISA-CST), a 92,6 pontos, menor nível desde fevereiro de 2022.

Já no Índice de Expectativas (IE-ICST) o recuo foi de 1,2 ponto, a 94,8 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) da Construção caiu 0,8 ponto porcentual, para 78,7%.

O Nuci de Mão de Obra recuou para 80,1% e o de Máquinas e Equipamentos caiu para 73,2%.