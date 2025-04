Grande vilã de ‘Vale Tudo’ começa a aparecer neste sábado

Na TV, quando há um alguém especializado pensando em programação e desenhando estratégias, normalmente coisas boas acontecem. E com uma maior antecedência, como deve ser, melhor ainda.

A Globo colocar o último capítulo de Volta Por Cima no sábado (26), e não na sexta, como de praxe, nada mais é, além do momento festivo da casa, que se aproveitar do fechamento e sucesso da novela de Claudia Souto, para também com isso alavancar Vale Tudo.

E uma ocasião, pensada e especialmente montada, para preparar a chegada da vilã Odete Roitman, vivida por Débora Bloch.

Exibir o encerramento de uma novela de considerável sucesso no sábado, dia em que, tradicionalmente, a audiência cai, é uma maneira de procurar segurar o público em casa e turbinar outros produtos – caso de Vale Tudo.

Não deixa de ser interessante. No papel, perfeito. Agora resta aguardar, para que também funcione na prática.