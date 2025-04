Loja virtual vende material de campanha à reeleição em 2028

A loja virtual de Donald Trump começou a vender bonés e camisetas com o slogan "Trump 2028" - ano das próximas eleições presidenciais dos EUA. Os itens são vendidos por entre US$ 30 e US$ 50. Segundo a Constituição americana, no entanto, ele não poderá se candidatar.

A 22.ª Emenda diz explicitamente que "nenhuma pessoa pode ser eleita mais de duas vezes para o cargo de presidente dos EUA". Trump, no entanto, vem sugerindo que pode ser novamente candidato e estaria, segundo ele, analisando saídas legais.

Uma das alternativas, segundo aliados, seria lançar seu vice, J.D. Vance, como presidente e Trump como vice - Vance renunciaria após a eleição. Caso o presidente consiga superar o desafio legal e consolidar sua candidatura, alguns democratas sugerem lançar Barack Obama, que também ficaria livre do limite constitucional.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.