Nomeação de Frederico de Siqueira Filho para ministro das Comunicações é publicada no 'DOU'

A nomeação do engenheiro e ex-presidente da Telebrás Frederico de Siqueira Filho para exercer o cargo de ministro das Comunicações foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) da quinta-feira, 24. O ato que confirmou Frederico à frente da pasta foi assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião fechada realizada no Palácio do Planalto na mesma data.

O nome foi chancelado após o deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, ter rejeitado o convite do chefe do Executivo para chefiar o ministério.