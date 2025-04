Grêmio empata e divide a liderança; Cruzeiro perde e se complica na Copa Sul-Americana

Cinco jogos fecharam a terceira rodada da fase de grupos da Copa sul-Americana na noite desta quinta-feira e três brasileiros estiveram em campo. Dentre eles, o Grêmio empatou por 2 a 2 com o Godoy Cruz, na Argentina, e segue dividindo a liderança do Grupo D com o próprio adversário. O Cruzeiro, por sua vez, perdeu mais uma e praticamente deu adeus à competição. Já o Corinthians bateu o Racing-URU.

Godoy Cruz-ARG e Grêmio protagonizaram um jogo cheio de emoções no estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza. Em vantagem duas vezes no placar, o time gaúcho não conseguiu segurar a vitória e acabou empatando por 2 a 2 em jogo bastante movimentado na etapa final.

Com o resultado, o Godoy Cruz conseguiu manter a liderança, com sete pontos. O Grêmio aparece em seguida, empatado. A desvantagem dos brasileiros é no saldo de gols: 4 a 3. O Grupo D da Sul-Americana ainda tem Sportivo Luqueño e Club Atlético Grau, com um ponto cada.

O jogo marcou a estreia do técnico Mano Menezes no comando do time gaúcho no lugar de Gustavo Quinteros. Após segurar a pressão inicial do Godoy Cruz, o Grêmio abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Braithwaite insistiu em uma jogada pela direita, venceu os marcadores e rolou para Edenilson, que bateu colocado da entrada da área, tirando do goleiro.

Na volta do intervalo, o Godoy Cruz retomou a pressão ofensiva. E empatou aos 16. Após lançamento para a área, Jemerson falhou e Auzmendi apareceu livre para cabecear para o gol. Quando a partida caminhava para um final dramático, o Grêmio voltou a assumir o protagonismo.

Aos 35 minutos, Cristian Olivera arrancou em velocidade e encontrou Aravena, que invadiu a área e finalizou com uma cavadinha precisa, sem chances para Petroli. Mas a reação do Godoy Cruz veio logo depois. Aos 40, Barrea apareceu bem na área e empatou novamente, definindo o resultado de um jogo movimentado e equilibrado em Mendoza.

O Cruzeiro sofreu a terceira derrota seguida e ficou em situação dramática no Grupo E. Jogando fora de casa, no estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, perdeu para o Palestino, por 2 a 1. Em um duelo cheio de emoções nos minutos finais, quando o time mineiro empatou, mas acabou derrotado.

Com isso, o Cruzeiro segue na lanterna, ainda zerado. O Mushuc Runa, do Equador, lidera a chave com nove pontos. Seguido do Palestino, com seis e o Unión Santa Fé, com três.

Mesmo com Gabigol e Dudu em campo, o time mineiro viu o rival abrir o placar aos 39 minutos. Depois de escanteio, Benítez ficou com a sobra e finalizou firme para o fundo da rede. A bola ainda desviou na zaga cruzeirense e não deu chances para Cássio.

No segundo tempo, o Cruzeiro fez de tudo para empatar e chegou ao objetivo aos 37 minutos. Após um cruzamento na área, Eduardo subiu alto e deixou tudo igual. Mas, aos 40, Arias aproveitou um escanteio para desviar a bola para o gol e fechar o placar em 2 a 1.