Quina tem prêmio acumulado de R$ 6,5 milhões; veja

A Quina está com prêmio acumulado e promete pagar no sorteio desta quinta-feira ao apostador que acertar as cinco dezenas o valor de R$ 6,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:

35, 43, 48, 52, 72

SORTEIO DE QUARTA-FEIRA

Ninguém levou o prêmio principal no sorteio. Trinta e seis pessoas faturaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 11.170,14. Na faixa dos três acertos, 3.560 apostas ganharam R$ 107,57.