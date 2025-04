Lotofácil 3375 sorteia R$ 1,8 milhão; veja resultado

Os apostadores que acertaram as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta quinta-feira podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

01, 02, 03, 07, 08, 09, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25

SORTEIO ANTERIOR

Duas apostas de São Paulo, uma feita na cidade de Mogi das Cruzes e outra na Capital faturaram o prêmio do sorteio desta quarta-feira da Lotofácil. Cada um dos ganhadores levou para casa R$ 772.851,83. Na faixa dos 14 acertos, 216 apostas faturaram R$ 2.143,51.