Pétala Barreiros comenta emoção de estar no Forbes Under 30: É uma honra chegar até aqui

A empresária Pétala Barreiros passou pelo tapete vermelho do Troféu Imprensa do SBT. Dona de empresas ao lado da irmã, Yanka, as duas conquistaram o título da Forbes Under 30 com o sucesso da organização Alpha 7 e-Sports.

A influenciadora revelou o sentimento de estar na lista de personalidades potentes antes dos 30 anos de idade:

- É uma honra chegar até aqui! Venho focando tanto no meu trabalho no último ano, então entendo que isso é somente fruto do meu trabalho. Mas, estar nesta posição, ao lado da minha irmã, acho que era um sonho que nunca imaginamos.

Pétala é mamãe de dois meninos, Lorenzo e Lucas, e já ficou muito tempo sem ver eles ao se confinar para o reality da Record, A Fazenda. A ex-peoa, ao ser questionada sobre o programa, foi sucinta ao dizer que não participaria de outro reality:

- Esse reality foi importante para o meu crescimento pessoal, mas não entraria de novo. Nem pagando, nem de graça, nem de jeito nenhum.

Além disso, a influenciadora comentou que não mantém contato com os seus colegas de confinamento por questões de agenda:

- Não falo com ninguém da minha edição. Acho que foi uma questão de agenda mesmo, cada um estava trabalhando, então não conseguíamos nos ver. Acho que isso acabou afastando todo mundo mesmo.