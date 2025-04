Picchetti: Expectativas para componentes do PIB fora agropecuária têm diminuído

O diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, disse em palestra nesta quinta-feira, 24, que a atividade econômica no Brasil deverá ser forte no primeiro semestre em razão das previsões para o desempenho do agronegócio. Ele ponderou, no entanto, que, retirado o agro, as expectativas sobre outras áreas do PIB têm diminuído, o que, segundo ele, pode ser interpretado na margem como indício de desaceleração.

Em evento do Itaú em Washington, nos Estados Unidos, ele também lembrou que os números de emprego do Caged têm surpreendido o mercado. "As expectativas do mercado de trabalho têm sido consistentemente frustradas", observou Picchetti, ponderando que agora as previsões apontam para um esfriamento neste mercado, com aumento na expectativa da taxa de desemprego. O diretor do BC ainda mostrou que, nas últimas leituras do Focus, a expectativa para o consumo das famílias caiu.