É muito cedo ainda para dizer se cortaremos ou manteremos juros em junho, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot, afirmou nesta quinta-feira, 24, que ainda é "muito cedo" para decidir se a instituição reduzirá ou manterá as taxas de juros na próxima reunião decisória de política monetária, que ocorre no início de junho. "Estamos em boa posição com a política monetária", destacou, reforçando que o BCE aguarda mais dados antes de tomar uma decisão.

Em entrevista à CNBC, às margens das reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), Knot ressaltou que o impacto das tarifas comerciais sobre a inflação ainda não está totalmente claro. "Teremos mais clareza sobre a trajetória de juros quando o impacto de tarifas na inflação estiver mais claro", afirmou. Ele reconheceu que, no entanto, "é muito claro, claro como um cristal", que as medidas tarifárias podem afetar o crescimento da zona do euro no curto prazo.

No entanto, o holandês admitiu que é difícil prever como os preços reagirão. "Não é tão claro, ainda, prever comportamento da inflação com as tarifas", disse, acrescentando que "impacto das tarifas sobre a inflação no médio prazo é incerto". Knot enfatizou a necessidade de cautela: "Ainda há muita incerteza. Precisamos ter mais certeza do impacto de tarifas antes de qualquer decisão".

Sobre a volatilidade nos mercados financeiros, o dirigente do BCE avaliou que os movimentos recentes foram "absorvidos", sem expressar maiores preocupações.