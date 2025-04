Meghan Markle e Príncipe Harry trocam selinho nos bastidores de evento em Nova York

Príncipe Harry e Meghan Markle brilharam muito na última quarta-feira, dia 23, no TIME100 Summit em Nova York, nos Estados Unidos. Durante sua participação, a Duquesa de Sussex disse estar mais feliz do que nunca.

- Uma confissão para vocês hoje, que posso dizer com toda a tranquilidade, é que estou mais feliz do que nunca. Ter um parceiro e um marido que me apoia tanto e ter filhos saudáveis â??â??e tão alegres... Nunca imaginei que me sentiria tão feliz e grata neste momento, e realmente me sinto.

Ainda de acordo com Meghan, neste momento, ela está animada para voltar para casa para não perder a queda do primeiro dentinho de Archie, seu primogênito com Príncipe Harry.

- Está prestes a acontecer, e eu só espero estar de volta em casa a tempo para isso!

Em um vídeo, compartilhado nas redes sociais da duquesa, ela mostrou um pouco de como foi sua participação, além de um beijinho que trocou com Harry nos bastidores.