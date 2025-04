Michelle Obama aborda rumores de divórcio de Barack Obama: Tinham que presumir que meu casamento estava desmoronando

Abriu o jogo! Michelle Obama abordou os rumores do fim do seu casamento com Barack Obama no podcast IMO With Michelle Obama and Craig Robinson. As recentes especulações começaram após ela não marcar presença ao lado do marido na posse de Donald Trump.

Segundo Michelle, as pessoas não apontavam um outro motivo, apenas que o casamento estava em crise:

- Minha decisão de não comparecer à posse, sabe, algo que as pessoas não percebem, ou minha decisão de fazer escolhas no início deste ano que me convinham, foram recebidas com críticas. Tipo, as pessoas não conseguiam acreditar que eu estava dizendo não por qualquer outro motivo, que tinham que presumir que meu casamento estava desmoronando, sabe? É como se, enquanto estou aqui, realmente tentasse ser dona da minha vida e praticasse intencionalmente a escolha que era certa para mim.

E continuou:

- Eu basicamente tive que me enganar para não fazer isso. E começou por não ter nada para vestir. Quer dizer, eu tive que me iludir, porque estou sempre preparada para qualquer funeral, qualquer coisa. Eu ando por aí com o vestido certo, viajo com roupas para o caso de algo cair. Então eu pensei: se eu não vou fazer isso, tenho que dizer à minha equipe: nem quero ter um vestido pronto, certo? Porque é tão fácil simplesmente dizer: Deixe-me fazer a coisa certa.

A apresentadora Taraji P. Henson então falou:

- Mas aí você se torna uma amortecedora, e é isso que as mulheres são, amortecedoras. E isso é exaustivo e não é saudável. Não é saudável, você teve que ser amortecedora para seu marido, para seus filhos, para sua mãe, para sua família, para seus entes queridos, por causa de onde você estava sob os holofotes. Isso não é justo com você. Quando é que você vai conseguir viver por você mesma? Eu te aplaudo. Fico feliz que você esteja cuidando de si mesma da maneira que precisa.