Número de passageiros transportados da Azul cresce 9,3% no 1º tri ante 1º tri de 2024

A Azul transportou mais de 7,8 milhões de passageiros domésticos e internacionais no primeiro trimestre de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número representa um crescimento de 9,38% em relação aos 7,1 milhões transportados no mesmo período do ano passado.

"O crescimento de 670 mil clientes a mais voando conosco significa quase 5 mil aeronaves Embraer E2 lotadas, em apenas três meses, e vai ao encontro do compromisso da Azul em oferecer maior conectividade, especialmente estimulando a aviação regional", afirma a gerente de Planejamento de Malha da companhia, Beatriz Barbi.

A Azul ofertou cerca de 10 milhões de assentos no trimestre, alta de aproximadamente 4% ante um ano antes, ainda segundo informações da Anac.

Em março, a aérea transportou 2,5 milhões de pessoas em voos domésticos e 118 mil em voos internacionais. Na soma, o número representa uma alta de cerca de 7,7% em comparação ao mesmo mês de 2024.