Edy Star, parceiro de Raul Seixas, morre aos 87 anos de idade

O Brasil perdeu mais um nome marcante do rock brasileiro nesta quinta-feira, dia 24. O cantor Edy Star morreu aos 87 anos de idade, após sofrer um acidente doméstico e precisar ser internado às pressas. Ele precisaria fazer sessões intensivas de diálise, um tratamento médico que substitui a função dos rins quando estes não conseguem filtrar adequadamente o sangue, e acabou correndo o risco ter uma falência renal. Seu perfil oficial nas redes sociais postou uma nota lamentando o acontecimento:

Nota de pesar. É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Edy Star, no início da madrugada de hoje, 24 de abril. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo, foi submetido à diálise, mas enfrentava complicações mais severas. Edy viveu como quis - com arte, coragem e liberdade - e sempre merecerá nosso aplauso. Agradecemos profundamente todas as manifestações de carinho, solidariedade e mobilização nos últimos dias. Em breve, informaremos os detalhes sobre o funeral. Edy Star: uma vida de coragem! 1938?2025.

Mais cedo, nas redes sociais, seu amigo e jornalista Ricardo Santhiago tinha atualizado o estado de saúde do músico e revelado que o cantor estava recebendo o tratamento adequado, mas ainda não tinha vaga na UTI:

No entanto, sua situação ainda é crítica. Ele não tem vaga garantida na UTI e precisará de sessões intensivas de diálise. É fundamental mantermos atenção total e garantir que o Hospital assegure sua vaga e a continuidade do seu tratamento. Pedimos que continuemos visibilizando esta demanda junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e sigamos pressionando pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram de dirigentes que podem fazer a diferença, para que Edy tenha acesso integral e urgente aos cuidados de que precisa, disse ele no comunicado.

Lembrando que ele participou do álbum Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10, lançado em 1971, ao lado de Raul Seixas, Miriam Batucada e Sérgio Sampaio, projeto considerado um marco da contracultura no país.