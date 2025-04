Mariana Rios desabafa sobre tentativas para engravidar: - Volto à estaca zero

Mariana Rios voltou a usar suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 23, para desabafar sobre sua constante tentativa de engravidar. A atriz vem aparecido nos últimos meses e compartilhando sua experiência e reais sentimentos.

A atriz explicou em um vídeo publicado no Instagram que no início do seu processo vivia uma vida mais saudável e, por isso, sua gravidez seria mais fácil. Agora, com 39 anos de idade, ela decidiu realizar o congelamento de óvulos e partir para a fertilização in vitro, mas que teve dificuldade em coletar os embriões.

- Eu tinha certeza absoluta de que a jornada seria muito mais simples. Simplesmente porque eu pensava assim: Eu sou uma pessoa saudável, eu me cuido, eu não tenho vícios, eu sou trabalhadora, me considero uma pessoa do bem, então tá tudo okay comigo. É lógico que vai dar certo e não vai demorar. Foi aí que, através de um exame, eu descobri que para ter filho de forma natural, no meu caso, não seria tão simples ou de repente nem aconteceria, iniciou.

- A minha opção seria congelar meus óvulos para depois formar os embriões e então fazer uma fertilização in vitro. E aí depois disso me veio outra certeza. Eu tenho um estoque ótimo de óvulos, então de primeira eu vou conseguir coletar e congelar vários. Engano meu. Então eu comecei um novo processo e, nessa segunda leva, nenhum era bom o suficiente para ser congelado e aí você começa a questionar. Tem alguma coisa errada comigo. E agora?, continuou.

Mariana explica que procurou novos médicos e começou a criar expectativas com o tratamento, mas, novamente, acabou se frustrando com os resultados negativos.

- Eu mudei de médico, fiquei mais ansiosa ainda, precisando olhar bastante para essa parte emocional e a partir dali foram várias e várias coletas tentando conseguir o maior número de óvulos saudáveis, pois a gente já sabia que essa minha reserva estava com os dias contados. Mas você vai em frente, você recomeça porque você quer muito realizar aquilo. Enfim, após o número okay de óvulos, partimos para formação dos embriões... A gente recebeu uma notícia maravilhosa, que depois de um longo processo, com um resultado incrível, nós conseguimos nove embriões formados. Muita felicidade, vibrando de alegria e a certeza de que agora sim iria dar certo. E essa alegria imensa desabou quando o médico nos trouxe a notícia de que nenhum dos nove embriões era bom.

- Eu volto à estaca zero. E aí vem a vida e te pergunta: Você aceita juntar os seus caquinhos e recomeçar? E eu lembro que contando agora para o meu pai, para minha mãe, meu pai me fez uma pergunta, ele perguntou se eu ia tentar outra vez, eu respondi que sim. E aí ele falou falou. Porque você quer. Porque se você não quiser, se achar que é hora de parar, está tudo bem, Mariana. A decisão precisa ser sua. Isso me aliviou tanto que eu acho que ele nem sabe. Me trouxe uma força para o momento que eu estava triste, que eu estava mal. E mesmo assim a gente questiona, né? Será que vai dar certo? E o que é esse vai dar certo?, continua Rios.

- Só que uma coisa é certa, o exercício da paciência por toda essa espera desenhou quem eu sou hoje. No final do dia, gente, o que nos preenche de verdade não é o que a gente mostra ao mundo, mas as decisões que tomamos após as frustrações, os erros, as quedas. E eu tenho tanto para contar, para dividir, para inspirar? Eu vou voltar ao ponto onde eu me perdi de mim. E quem sabe eu reencontro aquela menina que sempre acreditou no poder da mente, do sentir. Porque essa sou eu. E no lugar de ficar pensando demais, eu vou procurar alinhar a minha fé com o tempo de Deus e acreditar que tudo o que me pertence vai me encontrar no momento certo. Um beijo, concluiu Mariana.