Aos 87 anos de idade, Edy Star é internado após acidente doméstico e seu estado é crítico

Aos 87 anos de idade, Edy Star precisou ser internado após sofrer um acidente doméstico há quase uma semana. O artista foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas o seu estado de saúde agravou e após muita espera ele foi transferido para o Hospital Heliópolis, na cidade de São Paulo.

Através das redes sociais, o amigo e jornalista Ricardo Santhiago, responsável pela biografia de Edy, informou que ele está sendo tratado em caráter emergencial e, seu estado de saúde é crítico.

Edy Star está neste momento, finalmente, sendo tratado em caráter emergencial no Complexo Hospitalar Heliópolis. Sua admissão só foi possível graças à pressão pública, à circulação da notícia pela imprensa e à mobilização coletiva. Muito obrigado, iniciou.

Ricardo ainda informou que Edy ainda não tem vaga na UTI e está precisando de sessões de diálise.

No entanto, sua situação ainda é crítica. Ele não tem vaga garantida na UTI e precisará de sessões intensivas de diálise. É fundamental mantermos atenção total e garantir que o Hospital assegure sua vaga e a continuidade do seu tratamento. Pedimos que continuemos visibilizando esta demanda junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e sigamos pressionando pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram de dirigentes que podem fazer a diferença, para que Edy tenha acesso integral e urgente aos cuidados de que precisa.

Vale lembrar que Edy foi parceiro de trabalho de Raul Seixas.