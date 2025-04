Anglo American atende expectativas de produção de cobre e reafirma projeções para 2025

A Anglo American produziu 169 mil toneladas de cobre no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 15% em comparação a igual período do ano passado, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira, 24. De acordo com analistas da Capital Markets, os números vieram praticamente em linha com o esperado.

Já a produção do minério de ferro teve alta anual de 2%, a 15,4 milhões de toneladas, impulsionada pela performance robusta do projeto Minas-Rio no trimestre. A produção de níquel subiu 3%, a 9,8 mil toneladas, refletindo "estabilidade operacional" em Barro Alto.

A gigante da mineração reafirmou projeções para produção do cobre em 2025, entre 690 mil a 750 mil toneladas. A previsão para o minério de ferro também foi mantida entre 57 a 61 milhões de toneladas e a do níquel entre 37 mil a 39 mil toneladas.

*Com informações da Dow Jones Newswires