Anitta fala sobre carreira e abre o jogo sobre maternidade: - Não é algo que eu tenho pensado por agora

Anitta falou sobre sua carreira e sobre maternidade em uma entrevista ao TV Fama, da Rede TV!. A cantora começou explicando que está vivendo um momento no qual está focando mais na vida pessoal e, para a alegria dos fãs, revelou que aposentadoria não é algo que ela quer tão cedo:

- Aposentadoria, com essa palavra, do jeito que as pessoas escutam, não. Mas, como eu falei, eu, hoje em dia, tenho dado mais atenção para minha vida pessoal do que antes eu dava. Antes as pessoas estavam acostumadas a me ver trabalhando sem cessar, sem folga, e hoje em dia isso já não é mais uma realidade. Eu aproveito a vida também e trabalho, e ficar mais perto da minha família, isso é um plano mesmo de ficar mais aqui.

Além disso, a artista foi perguntada se pretende ter filhos e se faria alguma produção independente:

- Não. Jamais. Produção independente, pode ter certeza que não. Alguém tem que se lascar comigo nessa função, caso eu vá decidir. Mas não é algo que eu tenho pensado por agora, não.