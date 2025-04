American Airlines divulga balanço melhor que o esperado, mas retira projeções para 2025

A American Airlines teve prejuízo líquido de US$ 473 milhões no primeiro trimestre de 2025, 51,6% superior ao prejuízo registrado em igual período do ano passado, de US$ 312 milhões, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 24. Com ajustes, a companhia aérea americana teve prejuízo por ação de US$ 0,59 entre janeiro e março, abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de perda de US$ 0,70.

A receita teve queda anual de 0,2% no trimestre, a US$ 12,55 bilhões, ficando levemente acima do consenso da FactSet de US$ 12,54 bilhões.

A American Airlines projeta lucro ajustado por ação entre US$ 0,50 a US$ 1,00 no segundo trimestre, com base nas tendências de demanda e preços de energia.

Contudo, a empresa retirou suas projeções para o ano completo, afirmando que pretende retomá-la quando o cenário econômico "se tornar mais claro".

Após o balanço, a ação da American Airlines oscilou próxima à estabilidade no pré-mercado em Nova York, com dificuldade de firmar direção.

Às 8h21 (de Brasília), os papéis da companhia área caíam 0,11%.