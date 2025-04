Bia Miranda dá à luz Maysha após bolsa estourar aos oito meses de gestação

Bia Miranda, de 21 anos de idade, deu à luz Maysha na noite do dia 23 de abril. A menininha seria fruto do relacionamento cheio de polêmicas da influenciadora com Samuel Sant'anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto - e que no dia do parto afirmou não ser pai da pequena.

E no final deu tudo certo, graças a Deus, escreveu a ex-A Fazenda ao posar com a filhota nos braços, sem a presença do ex na imagem.

Lembrando que na manhã do dia do nascimento, Bia mostrou que sua bolsa havia estourado, aos oito meses de gestação.

- Eu estou sem reação. Não sei o que eu faço. Não estou sentindo dor nenhuma ainda, só caiu a água, disse ela.

Maysha estava prevista para nascer entre o final de maio e o começo de junho.