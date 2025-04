Quina acumulada paga R$ 5,7 milhões; confira

O apostador que acertar as cinco dezenas da Quina no sorteio desta quarta-feira (23) pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 5,7 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Quina:

01, 27, 49, 57, 63

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio desta terça-feira, nenhum apostador acertou os números da Quina e o prêmio principal ficou acumulado.

Quarenta apostas fizeram a quadra e cada uma delas levou para casa R$ 10.438,02. Os apostadores que acertaram o terno foram 3.933 e ganharam R$ 99,58 cada.