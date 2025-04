É apropriado que façamos mais cortes nos juros ainda este ano, avalia Villeroy, do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, reforçou a posição do BC europeu de reduzir os juros de forma mais acelerada que o Federal Reserve (Fed) em 2025.

"É justo e apropriado que, comparado ao Fed ou ao Banco da Inglaterra, o BCE tenha começado a cortar taxas mais cedo, mais rápido e provavelmente irá mais longe este ano", afirmou o dirigente em discurso no Atlantic Council, em Washington. Villeroy destacou que a inflação na zona do euro está sob controle: "Podemos quase dizer 'missão cumprida' quando se trata de trazer a inflação de volta à nossa meta de 2%".

O cenário econômico global, no entanto, preocupa. Villeroy alertou que a mudança na política comercial dos EUA "prejudicará a economia global, começando em casa". Ele citou análises do FMI e de bancos internacionais que projetam uma perda de um ponto porcentual no crescimento americano em 2025, com risco de recessão. "O que é má notícia para os EUA é má notícia para todos", disse, estimando um impacto negativo de pelo menos 0,25 ponto no PIB europeu. Sobre a inflação, ponderou: "O impacto é incerto, mas pode ser negativo no geral".

O governador elogiou a postura do presidente do Fed, Jerome Powell, diante das pressões políticas: "Expresso minha gratidão ao Powell, que admiravelmente mostra como um banqueiro central deve se comportar". Além disso, defendeu que Europa e EUA evitem uma guerra comercial, propondo negociações para zerar tarifas industriais.

Villeroy ainda enfatizou a necessidade de a Europa fortalecer seu mercado único, investir em inovação e simplificar burocracias. "Se há um lado positivo nesta situação, é a possibilidade de um 'momento europeu'", concluiu.